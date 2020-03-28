Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici bir süreliğine durduruldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici bir süreliğine durduruldu Tarifeli uçuşlara yönelik alınan kısıtlama kararının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu akşam saat 20.00 itibariyle tüm uçuşlar geçici süreyle durduruldu.

28.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:23
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici bir süreliğine durduruldu
İSTANBUL - Tarifeli uçuşlara yönelik alınan kısıtlama kararının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu akşam saat 20.00 itibariyle tüm uçuşlar geçici süreyle durduruldu.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan uçuş kısıtlama kararının ardından konuya ilişkin İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. yazılı bir açıklamada bulundu. Uluslararası uçuş yasağının başlaması ve iç hatlarda Türk Hava Yolları'nın yetkili kılındığının hatırlatıldığı açıklamada Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu kararı ile bu akşam saat 20.00 itibariyle geçerli olmak üzere geçici bir süre için durdurulduğu belirtildi.
Kararın ardından havalimanında uçuşlar bu akşam 20: 00'da durduruldu.
Alınan kararın sonuna kadar arkasında olduğunu ifaden Aydar Kurt, "Bugün havaalanı geldik ama her yer boş Trabzon'a gidecektim uçuşlar iptal olmuş .Saygı duyuyoruz verilen kararların sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tüm uçuşlar geçici bir süreliğine durduruldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Sabiha Gökçen, İstanbul, Genel

Haberin Videosu :

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici bir süreliğine durduruldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici bir süreliğine durduruldu - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

22:02: İETT otobüsüyle çekici kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler 21:57: Yolun karşısına geçen kadına çarpıp kaçtı - Haberler 21:56: Bitlis'te 19 kilo eroin, 2.5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Haberler 21:56: Yalova'da tır yoldan çıktı, sürücüsü ölümden döndü - Haberler 21:53: İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi - Haberler 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı - Haberler 21:06: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi - Haberler 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 19:48: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler