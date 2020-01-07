Haberler » Güncel » Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Haber

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pistten çıkması nedeniyle THY'nin seferlerinin saat 15.00'e kadar durdurulduğunu bildirdi.

07.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:26 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pistten çıkması nedeniyle THY'nin seferlerinin saat 15.00'e kadar durdurulduğunu bildirdi.
Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15.00'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
" Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler."
Bu arada THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 6 uçağından 5'i İstanbul Havalimanı, biri ise Ankara'ya yönlendirildi.
İstanbul Havalimanı yönlendirilen uçaklar için hazır
Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. İstanbul Havalimanı'nın yönlendirilen uçaklar için yeterli kapasiteye sahip olduğu öğrenildi.

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, Bilal Ekşi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18   İSTANBUL'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (2) - Haber
11:18   İSTANBUL'DA 108 ÇATI UÇTU, 128 AĞAÇ DEVRİLDİ, 3 İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ - Haber
11:18   İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü - Haber
11:18   İstanbul'da turkuaz taksi tartışması - Haber
11:18   Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları olşuştu-2 - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
10:00   Süleymani'nin ölümünün ardından, Kudüs Gücü Ordusu'nun bütçesi 200 milyon avro artırıldı - Haber
7.01.2020 11:20:31