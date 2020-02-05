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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pistten çıkan uçağa ilişkin, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibarıyla 52 yaralının ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisini verdi.

05.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:46Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pistten çıkan uçağa ilişkin, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibarıyla 52 yaralının ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisini verdi.
Yerlikaya, hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibarıyla 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik. 112 Acil, 110 İtfaiye ve AFAD ekiplerimizce başlatılan tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi, Sabiha Gökçen, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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