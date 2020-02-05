Haberler » Güncel » Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması - Haber

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

İSTANBUL (AA) İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktaki yaralılara ilişkin, "İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi.

05.02.2020 22:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:38Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması
İSTANBUL (AA) İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktaki yaralılara ilişkin, "İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi." dedi.
Yerlikaya, hesabından yaptığı paylaşımda, Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezinde olduğunu belirtti.
Saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcunun bulunduğunu aktaran Yerlikaya, "İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi." bilgisini verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Valisi, Sabiha Gökçen, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 6 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
6.02.2020 00:32:40