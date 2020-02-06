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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

06.02.2020 05:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 05:14Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarda yaşanabilecek değişiklik ya da iptaller hakkında ilgili hava yollarından bilgi alabileceği belirtilmişti.
Uçağın pistten çıkması
İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı saat dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştı.

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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