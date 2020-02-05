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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasından ilk görüntüler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten savrulup alev alırken yoldan geçen vatandaşlar olay anlarını görüntüledi.

05.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:13

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul- seferini yapan Boeing 738 tipi uçak bir uçak pistten çıktı. İçinde 177 kişi olduğu tahmin edilen pistten çıkan uçak alev aldı, yolcular tahliye edildi.

Saat 18.00 sıralarında gerçekleşen olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şu anda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair net bir bilgi henüz yok.

OLAY ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten savrulup alev aldı. Yoldan geçenler uçağın yanmasını görüntüledi.

ULAŞTIRMA BAKANI: CAN KAYBI YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, kaza ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Uçakta 177 kişi vardı. Can kaybı yok" dedi.

İşte kaza anından ilk görüntüler:

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasından ilk görüntüler

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