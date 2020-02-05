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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (4)

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.

05.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:19Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (4)
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir- seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. İniş sırasında uçak, piste tutunamayarak kaydı. Yola savrulan uçak parçalandı.

Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Yerlikaya Twitter hesabından açıklama yaptı: Yerlikaya açıklamasında, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Sabiha Gökçen, İstanbul, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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