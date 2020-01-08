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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR BAŞLADI (Gündüz görüntüleriyle)

Sabiha Gökçen Havalimanında uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonrauçuşlar başladı.

08.01.2020 08:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:53 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR BAŞLADI (Gündüz görüntüleriyle)

Sabiha Gökçen Havalimanında uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonrauçuşlar başladı. PC2297 sefer sayılı uçağıyla piste ilk uçak indi. Ardından kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı seferi oldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün sabah saatlerinde yaşanan özel bir havayolu şirketinin yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kapanan uçuş trafiği saat 06.30 itibariyle başladı. Check-in ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular pasaport kontrol noktasından geçti. PC 2297 sefer sayılı Dalaman uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na 06.29'da indi. Sabiha Gökçen'deki ilk kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu. 

 

EK GÖRÜNTÜ:

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-Uçakların kalkışı

-Gündüz görüntüleri

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanından detaylar

-Yolculardan detaylar

-Havalanan uçak 

-Detaylar 

08.01.2020 - 06.44 Kodu : 200108013

08.01.2020 - 06.55 Haber Kodu : 200108014

08.01.2020 - 07.13 Haber Kodu : 200108015



Sabiha Gökçen, Amsterdam, Dalaman, Güncel

Kaynak: DHA

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