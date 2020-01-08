Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk azaldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların kapatılması ile oluşan yolcu yoğunluğu gecenin ilerleyen saatlerinde azaldı. Havayolu şirketi tarafından, havalimanında bekleyen yolcuların biletleri uygun olan uçuşlarla değiştirildi. Uçuşu sabah erken saatte olan yolcuların bekleyişi sürüyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının pistten çıkmasının 18. saatinde havalimanında yoğunluk azaldı. Havayolu şirketi tarafından, havalimanında bekleyen yolcuların biletleri uygun olan uçuşlarla değiştirildi. Uçuşu sabah erken saatte olan yolcular havalimanında beklerken, uçuş saati geç olan yolcular ise çevredeki otellere götürüldü.

UÇAK 18 SAAT SONRA KURTARILDI

Olumsuz hava şartları nedeniyle pist dışındaki toprak zemine saplanan yolcu uçağı, ekiplerin çalışmaları sonucu 18 saat sonra toprak zeminden çıkartıldı. Uçak, hasar tespit ve inceleme için hangara çekildi.