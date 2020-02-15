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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotunun tedavi gördüğü hastanede ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

15.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:49Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotunun tedavi gördüğü hastanede ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavisi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, Mahmut Arslan, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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