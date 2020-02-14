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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan "14 Şubat Sevgililer Günü" paylaşımı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) "14 Şubat Sevgililer Günü" için paylaşımda bulundu.

14.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:14Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan
Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) "14 Şubat Sevgililer Günü" için paylaşımda bulundu.
İSG'nin sosyal medya hesaplarından İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) iş birliğiyle hazırlanan paylaşıldı.
İZEV gençleri ile hazırlanan paylaşımda, gençlerin gözünden sevginin tanımı yapıldı. 45 saniyelik videoda İZEV'li gençlerin "Sevgi yardım etmektir, sevgi dostluktur, sevgi sevmektir ve sevgi biziz. Sevgi yok etmek değil var etmektir. 14 Şubat Sevgililer Günün kutlu olsun." ifadeleri yer alıyor.

Sevgililer Günü, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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