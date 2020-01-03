Haberler » Güncel » Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yıllık uçuş rekoru - Haber

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yıllık uçuş rekoru

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 2019 yılında gerçekleştirilen 235 bin 868 uçuş ile faaliyete başladığı 2001 yılından bu yana, yıllık en yüksek uçuş sayısına ulaştı.

03.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:46 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yıllık uçuş rekoru
Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 2019 yılında gerçekleştirilen 235 bin 868 uçuş ile faaliyete başladığı 2001 yılından bu yana, yıllık en yüksek uçuş sayısına ulaştı.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yıl toplam 235 bin 868 iniş ve kalkış gerçekleşti.
Bu uçuşlarla havalimanındaki toplam uçuş sayısı, önceki yıla göre yüzde 1,4 artış gösterdi. Bu rakamla Sabiha Gökçen Havalimanı, tek pist ile uçuş faaliyetlerine başladığı 2001 yılından bu yana en yüksek uçuş sayısına ulaştı.
Havalimanından 2018 yılında 232 bin 717 uçuş gerçekleştirilmişti.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:42   Koyulhisar'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı - Haber
12:40   MİT'ten nokta operasyon: Öcalan'ın akrabası etkisiz hale getirildi - Haber
12:40   flaş - Haber
12:36   Edremit Belediyesi hız kesmeden çalışıyor - Haber
12:35   Erdemli Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 12:42:46