SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TAKSİLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ
Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi koronavirüse karşı önlem aldı.
17.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:24
Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi koronavirüse karşı önlem aldı. Kooperatif, taksileri özel solüsyonla dezenfekte etti.
Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, havalimanı taksilerini dezenfekte etti. Tulum ve özel solüsyon kullanılan işlemde araç içleri ve yolcuların yoğun kullandığı kısımlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
SAWKOOP İdari İşler Müdürü Hasan Şahin dezenfekte işlemi hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Şahin, 'Sabiha Gökçen Havalimanı taksi kooperatifi olarak biz, ilk olay olduğunda ve İran'a sıçramasıyla, Sağlık Bakanlığının sınır kapılarını kapatmasıyla biz burada hemen aksiyon alarak araçlarımızın dezenfekte işlemlerine başlattık. Personelimize korunmasıyla alakalı gerekli tedbirleri anlattık. Ogün bugündür devam ettiriyoruz. Her hafta araçların temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyoruz. Bu işi kesinlikle ihmal etmeden, ödün vermeden devam ettiriyoruz. Özellikle virüsten korkmaktan ziyade bununla mücadele etmeyi bilmemiz lazım. Özen göstermemiz lazım. dedi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, havalimanı taksilerini dezenfekte etti. Tulum ve özel solüsyon kullanılan işlemde araç içleri ve yolcuların yoğun kullandığı kısımlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
SAWKOOP İdari İşler Müdürü Hasan Şahin dezenfekte işlemi hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Şahin, 'Sabiha Gökçen Havalimanı taksi kooperatifi olarak biz, ilk olay olduğunda ve İran'a sıçramasıyla, Sağlık Bakanlığının sınır kapılarını kapatmasıyla biz burada hemen aksiyon alarak araçlarımızın dezenfekte işlemlerine başlattık. Personelimize korunmasıyla alakalı gerekli tedbirleri anlattık. Ogün bugündür devam ettiriyoruz. Her hafta araçların temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyoruz. Bu işi kesinlikle ihmal etmeden, ödün vermeden devam ettiriyoruz. Özellikle virüsten korkmaktan ziyade bununla mücadele etmeyi bilmemiz lazım. Özen göstermemiz lazım. dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TAKSİLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ
Etiketler : Sabiha Gökçen, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı
Güncel
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti