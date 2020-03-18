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Sabiha Gökçen Havalimanı taksileri düzenli olarak dezenfekte ediliyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifine bağlı çalışan tüm taksiler, koronavirüse karşı düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

18.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:12
Sabiha Gökçen Havalimanı taksileri düzenli olarak dezenfekte ediliyor
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifine bağlı çalışan tüm taksiler, koronavirüse karşı düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Havalimanında çalışan taksiler, Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi tarafından dezenfekte edildi. Dezenfekte işleminin ardından sürücülere eldiven dağıtıldı. Uzmanlar tarafından özel solüsyonlarla araç içleri ve yolcuların yoğun kullandığı kısımlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
-Her hafta araç temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyoruz.
Dezenfeksiyon işlemleri hakkında basın mensuplarına bilgi veren SAWKOOP İdari İşler Müdürü Hasan Şahin, uluslararası bir havalimanında çalışıyor olmanın gereği olarak virüsün ilk ortaya çıktığı andan itibaren önlemlerini almaya başladıklarını söyledi.
Şahin, şunları kaydetti:
"Sabiha Gökçen Havalimanı taksi kooperatifi olarak biz, virüsün ortaya çıkıp İran'a sıçramasıyla ve Sağlık Bakanlığının sınır kapılarını kapatmasıyla hemen aksiyon alarak araçlarımızı dezenfekte işlemlerine başladık. Personelimize korunmasıyla alakalı gerekli tedbirleri anlattık. O gün bugündür devam ettiriyoruz. Her hafta araçların temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyoruz. Bu işi kesinlikle ihmal etmeden, ödün vermeden devam ettiriyoruz. Özellikle virüsten korkmaktan ziyade tedbirlerimizi alıp, bununla mücadele etmeyi bilmemiz lazım, özen göstermemiz lazım."

Kaynak: AA

Etiketler : Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

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