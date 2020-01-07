Haberler » Güncel » SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞLARA HALEN KAPALI, THY İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN  20 EK SEFER PLANLADI - Haber

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞLARA HALEN KAPALI, THY İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN  20 EK SEFER PLANLADI

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişi sonrası pisten çıkan uçak nedeniyle uçuşlar halen yapılamazken, Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi.

07.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:16 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞLARA HALEN KAPALI, THY İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN  20 EK SEFER PLANLADI
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişi sonrası pisten çıkan uçak nedeniyle uçuşlar halen yapılamazken,  Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi.  Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

 


- İstanbul

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:28   Alman polisinin kurşunuyla ölen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye gönderildi - Haber
19:27   Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Haber
19:26   NATO, Irak'taki askeri personelinin yerini geçici olarak değiştirdi - Haber
19:26   "Futbolda şike kumpası" davası - Haber
19:22   İranlı General Süleymani'nin ertelenen defin işlemleri yeniden başladı - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:37   İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Haber
18:23   İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
7.01.2020 19:36:14