Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kamyonet takla attı

KURTKÖY TEM bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı, sürücü hafif yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM Bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havalimanı yolun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 STT 58 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yeşillik alana çıkarak takla attı. Kazayı gören sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kaza yerine gelen ambulans ile Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan aracın yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

- İstanbul