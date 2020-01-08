Haberler » Güncel » Sabiha Gökçen havalimanında pistten çıkan uçak hangara çekildi - Haber

Sabiha Gökçen havalimanında pistten çıkan uçak hangara çekildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak hangara çekilirken, yolcuların bir kısmı seferlerin normale dönmesini havalimanında bekleyerek sabahladı.

08.01.2020 05:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 05:18 Sabiha Gökçen havalimanında pistten çıkan uçak hangara çekildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak hangara çekilirken, yolcuların bir kısmı seferlerin normale dönmesini havalimanında bekleyerek sabahladı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağının pistten çıkmasının 18. saatinde havalimanında yoğunluk azaldı. Hava yolu şirketi tarafından, havalimanında bekleyen yolcuların biletleri uygun olan uçuşlarla değiştirildi.
Uçuşu sabah erken saatte olan yolcular havalimanında beklerken, uçuş saati geç olanlar çevredeki otellere yerleştirildi.
Toprak zemine saplanan yolcu uçağı ise ekiplerin çalışmaları sonucu saat 03.30 sularında çıkarılarak, hasar tespiti için hangara çekildi.
Bu arada, havalimanında uçuşların 06.00'dan itibaren normale dönmesi bekleniyor.

Sabiha Gökçen, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

05:52   Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi - Haber
05:46   Pendik'te otomobili yanan sürücü ağır yaralandı - Haber
05:44   İran'dan ABD'ye "Bölgemizden çekilin" uyarısı Açıklaması - Haber
05:44   Sabiha Gökçen'de çamura saplanan uçak kaldırıldı - Haber
05:40   Sabiha Gökçen havalimanında pistten çıkan uçak hangara çekildi - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 05:58:37