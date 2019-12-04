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Sabiha Gökçen Havalimanında sualtı atık sergisi

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Sabiha Gökçen Havalimanında, denizlerden çıkarılan materyallerde oluşan sualtı atık sergisi açtı.

04.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:28Sabiha Gökçen Havalimanında sualtı atık sergisi
Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Sabiha Gökçen Havalimanında, denizlerden çıkarılan materyallerde oluşan sualtı atık sergisi açtı.
TURMEPA'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği "Sıfır Atık Mavi" projesine Sabiha Gökçen Havalimanı da destek verdi.
Havalimanı çalışanlarına verilen eğitimin yanı sıra "giden yolcu" katında sualtı atık sergisi açıldı.
Serginin açılışına TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ile Kalite Güvence Müdürü Şebnem Başsaka da katıldı.
ayı boyunca ziyarete açık olacak sergide TURMEPA'nın denizlerin korunmasına yönelik mesajlarının yanı sıra "Sıfır Atık Mavi" sözü de yer alacak.
Açılışta konuşan TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, "Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları ile birlikte Sıfır Atık Mavi yolculuğuna çıktık. Belirli bir süreyi birlikte geçirdik. Sıfır Atık Mavi için ve ülkemiz için neler yapabileceğimizi öğrendik. Bu çok güzel bir süreçti. Bu süreç içerisinde herkesin çevreden sorumlu olduğunu ve kişisel olarak neler yapabileceğimizi öğrendik. Bu gerçekten örnek bir davranış. Çünkü Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları ve yönetimi şunun kararını verdi. Herkes ilk önce kendinin başlamalı ve kurum olarak kurum çalışanları da Sıfır Atık Mavi konusunda harekete geçmeliler." dedi.
Çok önemli bir ev sahipliği yaptıklarını belirten İSG'nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ise, "TURMEPA Derneği tarafından düzenlenen sualtı atık sergisi Sabiha Gökçen Havalimanında bir ay boyunca, yolcularımızın, havalimanı çalışanlarımızın ziyaretine açık olacak. Biz sadece havada değil, karada değil, denizde de sıfır atık konusunda çok duyarlı bir firmayız. Derneğin eğitmenleri gelerek bize bir eğitim programı sundular. Arkasından bu sergi açıldı. Önümüzdeki yıl da bu iş birliği devam edecek. Biz tüm misafirlerimizi bu çok ilginç ve çok ilginç olduğu kadar üzücü sergiye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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