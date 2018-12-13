13 Aralık 2018, 11:44
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Sabiha Gökçen Havalimanında Taklit Saat Operasyonu

Sabiha Gökçen Havalimanında Taklit Saat Operasyonu

SABİHA Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından kargo yoluyla Türkiye'ye sokulmak istenen çok sayıda taklit saat ele geçirildi.

SABİHA Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından kargo yoluyla Türkiye'ye sokulmak istenen çok sayıda taklit saat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 9 Kasım tarihinden Çin'den koliler halinde gelen ünlü saat markalarının takliti saatler Türkiye'ye girmeden önce Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Koliler halinde piyasa değeri 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan 714 adet saat sosyal medya üzerinden satılmadan önce gümrük ekipleri tarafından el konuldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

- İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 11:44