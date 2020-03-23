Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi

Pegasus Havayolları'na ait bir yolcu uçağı 5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkmış ve kazada üç kişi hayatını kaybettiği kazaya ilişkin uçağın pilotu hakkında yeni bir karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 24 Şubat'ta hastanede 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren kaptan pilot Mahmut Arslan, taburcu olarak Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Arslan, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Arslan, ev hapsi koşuluyla tahliye edildi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti.

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