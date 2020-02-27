Sabırla ilmik ilmik hayata tutunuyorlar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESMEK Eğitim Merkezinde bayanlar sabırla ilmik ilmik halı dokuyarak hem ekonomilerine katkı sağlıyor hem de meslek sahibi oluyorlar.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı Mahallebaşı Eğitim Merkezi'nde (ESMEK) bir çok branşta ev hanımları hem meslek öğreniyor hem de kazançlarıyla ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.



Merkez bünyesinde faaliyet gösteren Halıcılık kursunda 40 kursiyer sürekli olarak istihdam ediliyor. Yeni gelen kursiyerlere ilmik atma, makasla kesim ve halıya desen verilinceye kadar birçok konuda eğitim veriliyor.



Halı dokumanın sabır isteyen meslekler arasında olduğunu belirten kurs yöneticileri, ev hanımlarının sabırla ilmek ilmek hayatlarını kazandıklarını söyledi.



Kurs eğitimcilerinden Şeyda Erdoğan, "Bulunduğumuz yer Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mahallebaşı binası halıcılık kursu atölyesindeyiz. 60 kişiye yakın kursiyerimiz bulunmakta. Kursiyerlerimizde yaş sınırlaması bulunmuyor. 20 yaşında da kursiyerimiz var, 60 yaşında da kursiyerimiz var. Dokuduğumuz halılarımızda yüzde yüz yün iplik kullanılıyor. Halılarımız 60 x 60 Hereke halıları dokunuyor. Kursiyerlerimizle bir halının dokunmadan önce iplikleri kök boya denilen hazır boyanmış iplikler bize gelmektedir. Gelen iplikleri hangi desene hangi iplik kullanacaksa o iplikleri tezgahlara asıyoruz. Bize gelen kursiyerlerimize bir halı nasıl dokunur bunu da öğretiyoruz. Kursiyerlerimizde el becerisi ile kendini geliştirenler örnek olarak 6 metrekare bir halının dokunması 6 ay da sürebilir, bir yılda sürebilir. Halının hızlı dokunması kursiyerin kursta aldığı el becerisi ve el hızına bağlıdır. Bazen de sipariş verilen halılar olursa onları da alıyoruz, sipariş veren kişi bizlere gelerek istediği halının renk ve desenini beğeniyor bizler de o kişinin istediği halıyı dokuyoruz. Bize gelen kursiyer hevesli ise bir günde de düğüm atmasını öğrenebilir. Bir halıyı tam anlamıyla öğrenip dokuyan kursiyer bunu bir haftada öğrenip dokumaya başlar, kursiyerin öğrenmesi ve el becerisine bağlı. Halıcılık unutulmaya yüz tutan bir meslek dalı olmamalı, her evin veya her iş yerinin ihtiyacı olan bir ürün olduğu için unutulmamalı. Dokunan halılar atölyemizden alınır ve depo bölümünde korumaya alınır" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA