"Sabit faiz ve refinansman zorlukları düşünülmeyecek"

Konut sahibi olmak isteyenler için 3 kamu bankasının sunduğu Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünü emlak sektöründe olumlu karşılandı. Uzmanlar, bu ürün ile ev almak isteyenlerin sabit faiz oranı ve refinansmanda yaşayacakları zorlukları düşünmeden konut sahibi olabileceklerini söyledi.



Ziraat Bankası ve VakıfBank dün enflasyona endeksli konut kredisi uygulaması başlattığını duyurmuştu. Son olarak Halkbank da aynı ürününü bugün itibarıyla kullanıma sunduğunu açıkladı.



Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut sahibi olmak isteyen müşterilere sunulan Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Konut kredisi faiz oranlarının, konut satışlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Özelmacıklı, "Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,5 oranında azalırken toplam konut konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise 2017 yılı Mart ayında yüzde 38.4 iken şu anda yüzde 6,4'e kadar geriledi" dedi.



"Konut kredisi faiz oranları, konut satışlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir"



Özelmacıklı, "Dün açıklanan TÜİK konut satış istatistikleri gösteriyor ki Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,8 oranında azaldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise 2017 yılı Mart ayında yüzde 38.4 iken şu anda yüzde 6,4'e kadar geriledi. Sonuçlar gösteriyor ki, konut kredisi faiz oranları, konut satışlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Teamüllere göre konut kredilerinde aylık yüzde 1 faiz oranı bir direnç noktası olarak görülüyor. Eğer krediler bu oranın üstüne çıkarsa, kredili satışların oranında ciddi düşüşler yaşanıyor. Oranların artması durumunda inşaat firmaları uzun vadeli senetli satışlara geçmeye çalışıyorlar. Bu noktada sistemde balon, artan ödemeli finansman modelleri gibi alternatif sistemlerin geliştirilmesi gerekiyordu. İşte tam bu noktada, kredi faiz oranlarının düşmesi durumunda kredi tutarının değişeceği ve değişken faizli kredi alternatifi tüketiciler için cazip fırsatlar sunacak" şeklinde konuştu.



"Sabit faiz oranı ve refinansmanda yaşanacak zorlukları düşünmeden konut sahibi olabilecekler"



Özellikle gelirleri TÜFE'ye bağlı olarak değişen milyonlarca tüketicinin, sabit faiz oranı ve refinansmanda yaşayacakları zorlukları düşünmeden konut sahibi olabileceklerinin altını çizen Özelmacıklı, "Enflasyona bağlı olarak faizlerin düşmesi ile de şu anda gerçekten çok uygun fiyatlarla piyasaya arz edilen taşınmazların satışına bu yeni model bir fırsat sunmuş olacak. Güncellemelerinde aylık değil 6 ve 12 aylık periyotlarda olması daha da güven verecek. Değişken faizin özelliği olarak da erken ödeme cezası uygulanmamış olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA