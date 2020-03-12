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Sabit Kanca oyuncuları seyircisiyle buluştu

Sabit Kanca serisinin üçüncü filmi olan "Sabit Kanca: Son Soru"nun başrol oyuncuları İsmail Baki Tuncer ve Fırat Sobutay filmin İstanbul'da gerçekleşen özel gösterimlerinde seyircisiyle buluştu.

12.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:02
Sabit Kanca oyuncuları seyircisiyle buluştu

Yapımcılığını Onur Erkan'ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda İsmail Baki Tuncer, Fırat Sobutay, Zerrin Sümer, Metin Yıldız, Barbaros Dikmen, Murat Özsoy ve Volkan Kantoğlu'nun yer aldığı "Sabit Kanca: Son Soru" filminin iki yıldızı İsmail Baki Tuncer ve Fırat Sobutay ile filmin senaristi Bilal Akçay ve yönetmeni Nuri Yıldız filmin vizyon ilk haftasında özel gösterimlerde seyircisiyle buluştu. Filmin Cevahir AVM, Marmara Forum, Torium AVM, City Center, Marmara Park ve Canpark AVM'deki özel gösterimlerine katılan film ekibi, filmi seyircileriyle beraber izlediler.

Filmin hikayesi İstanbul 'da Sabit Kanca'nın annesi ile oturduğu mahallede geçiyor. Katıldığı yarışmalardaki hazır cevapları ile bir anda fenomen olan Kanca, bu defa yaşadığı hafıza kaybı sonrası hayatını değiştirmeye karar vermiş ve artık yarışmamaya yemin etmiştir. Sebep olduğunu düşündüğü bir trafik kazasında tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Zeki'yi iyileştirebilmek en önemli amacı haline gelmiştir. Fakat geçmişi onun peşini bırakmaz. Her şeyi bilen Sabit Kanca bu defa bilmediği bir düşmanla karşı karşıya gelecektir. Kanca, bilgisini sevdiklerinin hayatını kurtarmak için kullanmak zorundadır.

Serinin üçüncü filmi "Sabit Kanca: Son Soru" 6 Mart'ta vizyona girdi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : İsmail Baki, Sabit Kanca, İstanbul, Fırat, Güncel

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