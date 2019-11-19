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Sabit Kanca: Son Soru Filmi

Sabit Kanca: Son Soru filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sabit Kanca: Son Soru filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:58Sabit Kanca: Son Soru Filmi
Sabit Kanca serisinin üçüncü film inin yönetmen koltuğunda Nuri Yıldız oturuyor. Senaryosunda Bilal Akçay'ın imzası bulunan film de başrollerde İsmail Baki Tuncer, Zerrin Sümer, Fırat Sobutay, Metin Yıldız, Barbaros Dikmen ve Murat Özsoy yer alıyorlar.


:Nuri Yıldız
Senaryo:Bilal Akçay
Oyuncular:İsmail Baki Tuncer, Zerrin Sümer, Fırat Sobutay, Metin Yıldız, Barbaros Dikmen, Murat Özsoy
Filmin Türü:Komedi
Orijinal Adı:Sabit Kanca: Son Soru
Yapımcı Firma:Filmod Yapım
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Dağıtıcı Firma:TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi:06.03.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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