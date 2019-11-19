Sabit Kanca: Son Soru Filmi

Sabit Kanca serisinin üçüncü film
inin yönetmen koltuğunda Nuri Yıldız oturuyor. Senaryosunda Bilal Akçay'ın imzası bulunan film
de başrollerde İsmail Baki Tuncer, Zerrin Sümer, Fırat Sobutay, Metin Yıldız, Barbaros Dikmen ve Murat Özsoy yer alıyorlar. Yönetmen :
Nuri YıldızSenaryo:
Bilal AkçayOyuncular:
İsmail Baki Tuncer, Zerrin Sümer, Fırat Sobutay, Metin Yıldız, Barbaros Dikmen, Murat ÖzsoyFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Sabit Kanca: Son SoruYapımcı Firma:
Filmod YapımYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
06.03.2020 Sabit Kanca: Son Soru Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.