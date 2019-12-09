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'Sabr-ı Gönül' hat sergisi Bahçelievler'de açıldı

BAHÇELİEVLER Belediyesi'nin, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Sabr-ı Gönül Hat ve Tezhip Sergisi" açıldı.

09.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:10'Sabr-ı Gönül' hat sergisi Bahçelievler'de açıldı

BAHÇELİEVLER Belediyesi'nin, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Sabr-ı Gönül Hat ve Tezhip Sergisi" açıldı. Ahşap yakma sanatçısı Münir Erbörü'nün özel koleksiyonundan oluşan hat sergisi, sanat severlerin beğenisine sunuldu.

Ahşap yakma sanatçısı Münir Erbörü'nün özel koleksiyonundan oluşan hat sergisi 'de ziyaretçilerle buluşuyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sabr-ı Gönül Hat ve Tezhip Sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü'nde yapılan açılışa Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, sanatçı Münir Erbörü ve çok sayıda sanatsever katıldı. 36 hat eserinin sergilendiği sergi, 22 Aralık'a kadar gezilebilecek.

"DEĞERLERİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ"

Açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, göreve geldikleri günden bu yana kültürel değerlerin ve klasik sanatların yaşatılmasına yönelik faaliyetler sürdürdüklerini söyledi. Başkan Bahadır, "Geçmişteki değerlerin, geleceğe taşınmasının en etkili yolunun, bu topraklarda yerleşmiş ve hayat bulmuş kültürel değerleri günümüzde yaşatıp, gelecek nesillere aktarmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu amaçla klasik sanatların yaşatılmasına yönelik faaliyetlere önem veriyoruz. Bu sergiyi tüm sanatsever komşularımızın yanı sıra, özellikle gençlerimizin görmelerini ve sanat duygularını arttırmalarını istiyoruz" İfadelerini kullandı.



Hakan Bahadır, Bahçelievler, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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