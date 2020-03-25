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Sabret Türkiye, "Evde Hayat Var"

Turkcell koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle her yaştan insanın evinde kaldığı ama bir yandan da sevdiklerini özlediği bu günlerde, Evde Hayat Var ismiyle duygusal bir reklam filmi hazırladı.

25.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:01
Sabret Türkiye,
Turkcell koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle her yaştan insanın evinde kaldığı ama bir yandan da sevdiklerini özlediği bu günlerde, Evde Hayat Var ismiyle duygusal bir reklam filmi hazırladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında evlerinden çıkmamaları tavsiye edilen vatandaşlar için Turkcell, Evde Hayat Var ismiyle duygusal bir reklam filmi hazırladı. Her yaştan insanın evinde kaldığı ama bir yandan sevdiklerini özlediği bu günlerde, Turkcell de duygulara tercüman oldu ve Evde Hayat Var filminde sevdikleriyle görüntülü konuşan ve cep telefonu üzerinden hayata bağlanan insanlara yer verdi. Turkcell mücadeleye destek olmak amacıyla daha önce de telefonlardaki operatör ismini Evde Hayat Var şeklinde değiştirmişti.

Evinde vakit geçiren vatandaşlara umut veren filmde; "Sabret Türkiye. Bir süre sevdiklerimizden, güzel ülkemizin sokaklarından, caddelerinden ayrı kalacağız. Ama merak etme, geçici bu ayrılık" deniliyor. Tarkan'ın İnci Tanem şarkısının eşlik ettiği video ile Turkcell #EvdeHayatVar çağrısını yeniliyor ve bağlar hiç kopmasın diye tüm enerjisiyle çalışmaya devam ettiği mesajını veriyor. COVID-19 salgını sonrasında alınan sağlık tedbirleri kapsamında çekimli reklam kampanyalarına ara veren Turkcell, Evde Hayat Var reklam filmi için yeni çekim yapmadı ve önceki reklamlarından, stok arşivlerinden seçtiği görüntüleri kullandı. Rafineri reklam ajansının hazırladığı filmin kreatif direktörlüğünü Ali Şener üstlendi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi

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