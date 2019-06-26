Sabri eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanacakları iddialarına yanıt verdi

Sekiz yıllık evli olan Sabri Sarıoğlu-Yağmur Sarıoğlu çiftinin evliliklerinde sıkıntılar yaşadığı iddia edildi. Yağmur Sarıoğlu'nun Instagram hesabından eşiyle olan fotoğrafları silmesi dedikoduları alevlendirdi. Sabri Sarıoğlu konuyla ilgili 2. Sayfa programına konuştu.

Nişantaşı 'nda görüntülenen futbolcu, "Ben böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Öyle de bir şey yok. Şu an eşimle buluşacağım zaten" dedi.

YAĞMUR SARIOĞLU DA YALANLAMIŞTI

Yağmur Hanım, eşiyle boşanma dedikodularını için açıklama yapmıştı: "Sosyal medya hesabımı kapatınca 'Boşanıyorlar' diye haberler çıktı. Bu yüzden hesabı açmak zorunda kaldım. Biz boşanmadık, birbirimizi seviyoruz."