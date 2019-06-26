26.06.2019 11:40
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Sabri eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanacakları iddialarına yanıt verdi

Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu ile aralarında sorunlar olduğu ve boşanacakları iddialarını yalanladı.

Sekiz yıllık evli olan Sabri Sarıoğlu-Yağmur Sarıoğlu çiftinin evliliklerinde sıkıntılar yaşadığı iddia edildi. Yağmur Sarıoğlu'nun Instagram hesabından eşiyle olan fotoğrafları silmesi dedikoduları alevlendirdi. Sabri Sarıoğlu konuyla ilgili 2. Sayfa programına konuştu.

Nişantaşı 'nda görüntülenen futbolcu, "Ben böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Öyle de bir şey yok. Şu an eşimle buluşacağım zaten" dedi.

YAĞMUR SARIOĞLU DA YALANLAMIŞTI

Yağmur Hanım, eşiyle boşanma dedikodularını için açıklama yapmıştı: "Sosyal medya hesabımı kapatınca 'Boşanıyorlar' diye haberler çıktı. Bu yüzden hesabı açmak zorunda kaldım. Biz boşanmadık, birbirimizi seviyoruz."

Sabri eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanacakları iddialarına yanıt verdi

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Instagram , Sabri Sarıoğlu , Magazin , Spor

YORUMLAR(4)
M.B:insanların özel hayatı ne beni ne gazetecileri ilgilendirir. ülkede başka haber kalmadıda allah allah.
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MIRMIR:Aman ha çok önemli bir haber, bütün kanallar canlı yayın verin,
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HAYRİ:ulan bu futbolcularda manken gibi kadınları bulmakta üstlerine yok hani ha. eeee. para gani olunca böyle oluyo. bizim gibi 3 bin tl maaşlı memura gelecek halleri yok ya.
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  • 12345 :3000 tl. ye memur olmaz ama yine sen memursun biz asgari ücretliyiz biz hiç bakmayalım bari
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