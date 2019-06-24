24.06.2019 09:57
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Sabri'nin eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan boşanma açıklaması

Galatasaray'ın eski oyuncusu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, eşi hakkında espri yapanlar ve boşanma haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkında üretilen esprilere eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan yanıt geldi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan dikkat çeken sözler...

"HERKESİN CANI SAĞOLSUN"

Sabah 'ta yer alan habere göre; Eşinin futbol hayatıyla ilgili yapılan espriler hakkında konuşan Yağmur Sarıoğlu, "Sabri bunları hiç umursamadı. Zaten bunu yapanlar sonra Sabri'ye ulaşarak helallik istedi. Sabri yüce gönüllüdür, kimseye dava açmadı, 'Herkesin canı sağolsun' deyip geçti" dedi.

Yağmur Hanım, eşiyle boşanma dedikodularını da yalanladı: "Sosyal medya hesabımı kapatınca 'Boşanıyorlar' diye haberler çıktı. Bu yüzden hesabı açmak zorunda kaldım. Biz boşanmadık, birbirimizi seviyoruz."

Sabri'nin eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan boşanma açıklaması

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Sabri Sarıoğlu , Galatasaray , Magazin , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(3)
BÜYÜK İSKENDER:bu gibi dedikodular yapanlar Allah hepinizin belanızı versin o günahlar dolu beyinlerinizi kurtlar kemirsin o dedikoducu çeneleriniz kilitlensin inşallah, , bizim insanlarımız kadar ünlülerle haşır neşir olan onları saniye saniye takip eden asılsız dedikodular yapan başka bir millet yoktur bu kişiler hakkında en çok dedikoduyu yapanlarda 2 yüzlü riyakâr haset fesat en yakınlarıdır
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OBJEKTİF:Ahhh Yağmur Sarıoğlu Sabri Kardeşimde Para Olmasa Acaba Bakarmısın Yüzüne Para bittimi Bakalım Ne olacak O lüks yaşam gittimi.
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ŞAPKACI:SABRİ REİSTİR RAHAT BIRAKIN ÇOCUĞU.
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