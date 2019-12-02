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Sabri'nin eşine aldığı aracın fiyatı dudak uçuklattı!

Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2.5 milyon liraya 2019 model Porsche Panamera satın aldı.

02.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:10

kariyerine nokta koyup teknik direktörlük için kolları sıvayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı lüks araçlarla çokça konuşulmuştu. Son olarak birçok noktada gözlük mağazaları açan Sarıoğlu, ticarette istediği başarıyı yakalayamamıştı.

Arabanın fiyatı 2.5 milyon lira

PLAKASI "YSS"

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; 35 yaşındaki eski futbolcu, kepenk kapatmak zorunda kalmasına rağmen eşini lüks hediyelere boğmaya devam ediyor. Sabri Sarıoğlu, özel bir şirkette pilot olan Yağmur Sarıoğlu'na adlarının baş harflerinden oluşan 'YSS' plakalı 2019 model Panamera hediye aldı.

Sabri'nin eşine aldığı aracın fiyatı dudak uçuklattı!

Sabri Sarıoğlu, Porsche, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (7)
ZABRİ:imf kredi verdi bi miktar da dünya bankası araç 2, 5 milyon değil aslında 1, 9 bin tl yalan habar bunlar. . .
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KARSLİ:Bos isler bunlar yarin ac kalirlar sabri parklarda karisi eglencelerde
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:):SABRİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ
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BEYZALİ:bizim gibi 25 yıl prim yatırıp eyt ye takılınca kimse iş vermeyince 100 tl ye takla atarız ama bizim gibiler beş para etmez maçlara giderek adamlara kolayca milyon dolarlar aktarırız şimdide onlar çatır çatır yerken biz enayi gibi bakarız
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VATANDAŞ:herkeste para bitti sabride bitmedi iyi biriktirmiş demek ki akarken musluk
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ARDA:Kredi çekmiştir bence.
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