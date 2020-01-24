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Sabri Sarıoğlu: En kısa zamanda sahalarda olacağım

Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran emektar futbolcu Sabri Sarıoğlu, çocukları ile önceki gün İstanbul Akvaryum'da görüntülendi

24.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:41Sabri Sarıoğlu: En kısa zamanda sahalarda olacağım

Yaklaşık 17 yıl Sarı Kırmızılı formayı giyen, geçtiğimiz sezon da Göztepe'ye transfer olarak futbol hayatını burada sonlandıran Sarıoğlu, teknik adam olarak tekrardan futbola döneceğini açıklamıştı. Çocukları ile objektiflere poz vermelerinin ardından soruları yanıtlayan Sabri Sarıoğlu, "Şuan da antrenörlük derslerinin 2. bölümdeyim. Eğitimlerimi bitirip sertifikamla en yakın zamanda yeşil sahalarda olacağım ." dedi.

Sabri Sarıoğlu,& ; akvaryum turu esnasında Galatasaraylı taraftarların yoğu ilgisiyle karşılaşırken, gezinti sonrası soluğu Meos Balık'ta alarak çocuklarıyla birlikte yemek yedi.& ;




Sabri Sarıoğlu, Futbol, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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