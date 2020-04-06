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Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi

Boşanacakları konuşulan futbolcu Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çifti üçüncü kez anne ve baba oluyor. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından veren Yağmur Sarıoğlu, doğumun yaz aylarında olacağını söyledi.

06.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:05

Bir dönem Galatasaray 'da ve milli takımda forma giyen Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çifti üçüncü bebeklerini bekliyor. Sosyal medya hesabından büyüyen karnının göründüğü fotoğrafı paylaşan Yağmur Sarıoğlu, güzel haberi verdi.

"EVET HAMİLEYİM"

Balonlar önünde çektiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan pilot Sarıoğlu, "Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki. Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum" dedi.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda haklarında Sabri Sarıoğlu ile boşanacağı iddia edilmiş hatta Yağmur Sarnıç'ın eşiyle olan fotoğraflarını silmesi iddiaları güçlendirmişti. Nişastaşı'nda görüntülenen Sabri Sarıoğlu ise iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Çiftin şimdi bebek müjdesi vermesi iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamış oldu.

Üçüncü bebeklerini bekleyen Sarıoğlu çiftinin 7 yaşında Sarp, 2 yaşında da Sare adında çocukları var.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
Etiketler: Sabri Sarıoğlu, Galatasaray, Magazin, Spor

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Eski Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
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Haberler ›› Spor ››Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi - Spor
Yorumlar (1)
ATYA RAGİ:Merak ettigimiz bir bu kalmisti, bize ne
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