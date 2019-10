Sabri Ülker Vakfı'ndan gıda israfının önlenmesine yönelik tavsiyeler

Sabri Ülker Vakfı, Dünya Gıda Günü kapsamında, gıda israfını önleme konusunda farkındalık sağlayan bazı tavsiyelerde bulundu.Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Avrupa 'da her yıl tahmini olarak ortalama 88 milyon ton gıda israf edilirken, bu rakamın Türkiye 'de 26 milyon tonu bulduğu biliniyor. Hızla artan dünya nüfusu gıda israfıyla mücadelede yetersiz kalırken bu yolda atılacak en önemli adımın toplumda farkındalık sağlamak olduğuna dikkat çekiliyor.Gıdaları, kaynakları ve ekonomiyi israf etmemek için alışveriş ve pişirme yöntemleri değiştirilerek israf önlenebiliyor. Alışveriş listesi hazırlarken haftalık yemek planı oluşturmak, ihtiyaç olan miktarları not almak, ev dışında yeme planını dikkate almak, alışveriş yaparken listeye bağlı kalmak, ihtiyaç olmayan gıdaların alınmamasını sağlıyor.Son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi bilgisiAmbalajlı gıdaların üzerinde yer alan "son kullanma tarihi" ürünün hangi tarihe kadar tüketilebileceğini gösteriyor. Yiyecekleri son kullanma tarihinden sonra tüketmek güvenli olmayabiliyor. Son kullanma tarihi, genellikle süt ve süt ürünleri, yumurta, et ve et ürünleri, dondurulmuş gıdalar ve ambalajlı gıdalarda kullanılıyor. Son kullanma tarihi olan gıdaların stoklanmaması ve son kullanma tarihine kadar tüketilebilecek miktarlarda satın alınması gerekiyor."Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi" ise daha esnek oluyor. Tavsiye edilen tüketim tarihi kuru fasulye, mercimek gibi kuru gıdalar ile makarna gibi tahılların ambalajlarında yer alıyor. Bu tür gıdalar, tavsiye edilen tüketim tarihi içerisinde güvenle tüketilebiliyor.Buzdolabında ve kuru gıda dolabındaki yiyecekler düzenli olarak kontrol ederek son kullanma tarihleri yaklaşan gıdaların tüketilmesi önem taşıyor. Gıda tüketiminde son alınanın ürünün daha sonra tüketilmesine, daha önce alınan ürünlerin ise öncelikli tüketilmesine dikkat edilmesi gerekiyor.Pişirilen yemeklerin servisini doğru yapılması önemliYemeklerin küçük porsiyonlarda servis edilmesi, yeterli değilse tükettikten sonra biraz daha eklenmesi daha doğru oluyor. Böylece tabağa fazla alınan yiyeceğin israfı önlemiş oluyor. Pişirilen yemekler fazla ise daha sonra tüketmek üzere dondurulabiliyor.Besinlerin artık olarak görülen bazı kısımlarını değerlendirmek de mümkün olabiliyor. Örneğin brokoli sapları kesilip pişirilebilir ve brokoli çorbasında değerlendirilebiliyor. Eğer besinin artık kısımlarını değerlendirmek mümkün değilse kompost yapımında kullanılabiliyor. Kompost, bitkisel kaynaklı gıda artıklarının mikroorganizmalar tarafından biyolojik olarak parçalandığı, verimli toprağı besleyen koyu, topraksı, besleyici, zengin bir materyal haline getirilmiş hali oluyor. Kompost, gübreye göre daha ekonomik ve organik bir seçenek olmakla birlikte gıda artıklarının değerlendirilmesine destek oluyor.