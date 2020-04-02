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Sabri Ülker Vakfı Yayınları evde kalan çocukların gelişimini kitapla destekliyor

Sabri Ülker Vakfı Yayınları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalınan bu süreçte faydalı bilgileri eğlenceli bir biçimde aktaran kitaplarla çocukların gelişimini destekliyor.

02.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:56
Sabri Ülker Vakfı Yayınları evde kalan çocukların gelişimini kitapla destekliyor
Sabri Ülker Vakfı Yayınları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalınan bu süreçte faydalı bilgileri eğlenceli bir biçimde aktaran kitaplarla çocukların gelişimini destekliyor.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan Dünya Çocuk Kitapları Günü kapsamında çocukları daha fazla okumaya teşvik etmek isteyen Sabri Ülker Vakfı Yayınları, "Evde kal, bol bol kitap oku." çağrısında bulundu.
Vakfın, 10 yaş üstü çocuklar için yayınladığı "Acayip Bilim ve Eğlenceli Deneyler" serisi, çocuklara bilimsel gerçekleri eğlenceli bir şekilde kavratıyor. "Muhteşem Kuvvetler ve Özellikleri", "Parıltılı Işıklar ve Özellikleri", "Kokuşmuş Gazlar ve Özellikleri" ile "Mucizevi Vücudumuz ve Özellikleri" kitaplarıyla çocuklar, bilimin gizemli dünyasında heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor.
- Kukuli ile kişisel temizliğin ve dengeli beslenmenin önemini öğreniyorlar
Kukuli serisi de çocuklara eğlenceli ve öğretici bilgiler sunuyor. "Kukuli Dengeli Beslen Doya Doya Eğlen" ve "Kukuli Sağlıklı Yaşa Doya Doya Oyna" kitaplarıyla çocuklar, kişisel temizliğin ve dengeli beslenmenin önemini öğretirken, aynı zamanda keyifli zaman geçiriyor.
İçinde boyama, bulmaca, deney, yapıştırma gibi birçok oyun bulunan seri, çocukların el becerisini ve dikkat gelişimini artırmaya da katkıda bulunuyor.
"Elif" serisi için online okuma ve dinleme imkanı
Sabri Ülker Vakfının sağlıklı yaşam bilincinin çocuk yaşlarda kazandırılması amacıyla okul öncesi çocuklara yönelik çıkardığı "Elif" serisi ise birbirinden güzel konularıyla çocukların hayal dünyasını genişletiyor. "Bir Park Macerası", "Havuçlu Kovalamaca", "Sevimli Ejdarha" gibi seride birbirinden ilginç pek çok konu işleniyor.
"Elif" kitaplarını, vakfın 8 senedir Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü ve binlerce çocuğa ücretsiz aktivite kitabı sağladığı Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin internet sitesinden okumak ya da sesli kitap olarak dinlemek de mümkün.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sabri Ülker Vakfı Yayınları evde kalan çocukların gelişimini kitapla destekliyor - Haberler

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