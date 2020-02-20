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Sabri Uzun'un yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

20.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:30Sabri Uzun'un yargılanmasına devam edildi
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uzun, avukatları ve yakınları katıldı.
Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanığın ve avukatının beyanı alındı.
Ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, Uzun'un daha önce yer aldığı bazı dava dosyalarının mahkemeye gönderilmesini talep etti.
Uzun'un yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, davayı 11 Haziran'a erteledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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