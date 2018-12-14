MHP'nin Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Sabri Varan Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Gümüşhane Belediye Başkan Adayı açıklandı. Sabri Varan 31 Mart seçimlerinde aday gösterildi. Peki, Sabri Varan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

SABRİ VARAN KİMDİR?

Sabri Varan, 22 Eylül 1965'de Gümüşhane'de doğdu. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirdi. Ailesine ait Hasret Kitabevi'nde ticarete başladı. 5 çocuğu vardır.

MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

Siyasete 1991 yılında Refah Partisi'nde Medya ve Tanıtım Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak başladı. 1995'te Gümüşhane İl Başkanı oldu. 2002 ve 2007 yılları arasında TBMM 22. Dönem Genel Seçimleri'nde Gümüşhane Milletvekili oldu. Fazilet ve Ak Parti Kurucu İl Başkanlığı yaptı.

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Sivil toplum, siyasi parti ilişkileri, halkla ilişkiler konusunda çalışmalar yaptı. Gümüşhanespor ve Gümüşhaneyi Sevenler Hizmet Vakfı'nda çalıştı. Gümüşhane'nin Sesi Gazetesi'nde köşe yazarlığı, Fazilet Gazetesi'nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı.