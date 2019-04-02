Sabri Varan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Gümüşhane belediye başkan adayı Sabri Varan oldu. MHP adayı Sabri Varan, Gümüşhane belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Gümüşhane belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Gümüşhane belediye başkan adayı Sabri Varan ile ilgili seçim sonuçları ve Gümüşhane belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Gümüşhane belediye başkan adayı Sabri Varan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Gümüşhane belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Gümüşhane aday yarışı ve Gümüşhane seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Gümüşhane Seçim Bilgileri

Gümüşhane belediyesi için toplam sandık sayısının 85 olduğu belirlendi.

Gümüşhane belediyesi için açılan sandık sayısının ise 85 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Gümüşhane belediyesi için katılım oranının ise % 80,95 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Gümüşhane toplam seçmen sayısının ise 23.948 olduğu belirlendi.

Gümüşhane belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 19.385 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Sabri Varan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Gümüşhane belediye başkan adayı olarak gösterilen Sabri Varan, Gümüşhane yarışında % 30,02 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Sabri Varan toplamda 5.606 adet oy sayısına ulaştı.

Sabri Varan Kimdir?

22 Eylül 1965 tarihinde Gümüşhane'de doğdu. Anadolu Universitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirdi. Ailesine ait Hasret Kitabevi'nde ve Gümüşhane Eczanesi'nde ticari yaşamına başladı.

Siyasete, 1991 yılında Refah Partisi'nde Medya ve Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak başladı. 1995'te Gümüşhane İl Başkanı oldu. Fazilet Partisi ve Ak Parti'nin Gümüşhane kurucu il başkanlıklarını yaptı.

Sivil toplum faaliyetlerinde oldukça aktif olan Sabri Varan, Gümüşhanespor ve Gümüşhane'yi Sevenler Hizmet Vakfı'nda görevler aldı. Gümüşhane'nin Sesi Gazetesi'nde köşe yazarlığı, Fazilet Gazetesi'nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı.

TBMM 22. Dönem genel seçimlerinde (2002-2007 yılları arasında) Gümüşhane Milletvekili oldu. Gümüşhane'ye başta toplu konut ve sağlık olmak üzere, turizm, eğitim ve sanayi alanlarında onlarca yatırımın yapılmasını sağladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Sayın Devlet Bahçeli'nin tensipleri ile Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu. Orta derecede İngilizce bilen Sabri Varan evli ve 5 çocuk babasıdır.

MHP Gümüşhane belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.