Sabriye Şengül'den Büyük Başarı

Avusturya
Vienna'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Sabriye Şengül, Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek dünya şampiyonu oldu.
Avusturya'dan ve bir çok Avrupa
ülkesinden Sabriye Şengül'ü desteklemek için gelenler Vienna'ya akın etti. Salonun tamamının dolu olduğu maçta bir çok seyirci maçı salon dışında takip ederek destek verdi. Açıklamalarda bulunan Sabriye Şengül, "Ülkeme bu güzel ISKA Dünya Kick Boxing şampiyonluk kemerini kazandırıp ikinci kez Dünya şampiyonu olarak ülkeme döneceğim için çok mutluyum" dedi. Şengül, gerek Türkiye
'den gerekse yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. En büyük hedefinin de Bellator'da yapılacak olan şampiyonluk kemerini almak olduğunu söyledi.
(İHA)
Avrupa,Avusturya
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:26