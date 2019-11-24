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Sabriye Şengül, Hollandalı rakibine 32 saniye dayanabildi

Türkiye'yi ilk kez kafes dövüşünde temsil eden kadın sporcu Sabriye Şengül, Hollandalı rakibi Denise Kielholtz'a 32 saniyede nakavt oldu.

24.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:26Sabriye Şengül, Hollandalı rakibine 32 saniye dayanabildi
Türkiye'yi ilk kez kafes dövüşünde temsil eden kadın sporcu Sabriye Şengül, Hollandalı rakibi Denise Kielholtz'a 32 saniyede nakavt oldu.

Londra'da yapılan Bellator MMA mücadelesinde Hollandalı rakibi Denise Kielholtz ile karşı karşıya gelen kick boks sporcusu Sabriye Şengül, talihsiz bir maç geçirdi. İlk kez MMA diye bilinen bir kafes dövüşü mücadelesine çıkan Sabriye, müsabakanın ilk anlarında ayağı kayarak yere düştü ve 32. saniyede rakibine nakavt oldu. Sabriye Şengül'ün nakavt olmasıyla tamamlanan mücadelenin ardından sinirler gerildi. Sabriye maç sonrası rakibine 'kafes dövüşü değil, kick boks yapacaktık' diye bağırdı.

Kick boks sporcusu Sabriye Şengül, maç sonrası yaptığı açıklamada Türk halkından özür dileyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Antrenörlerimle bir aydır savunma çalıştığımız halde gereken taktiği yapamadım. Çünkü sinirime ve hırsıma yenik düştüm. Asla heyecanlı değildim. Türk halkından ve antrenörlerimden özür diliyorum. Hiçbir şey bitmedi! Bu daha başlangıç." - İSTANBUL

Sabriye Şengül, Spor

Kaynak: İHA

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