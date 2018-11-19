Sabriye Şengül İkinci Kez Dünya Şampiyonu Oldu!

Sabriye Şengül, Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing Şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2.kez dünya şampiyonu oldu.

AVUSTURYALI RAKİBİ CHRİSTİN FEDLLER'İ GERİDE BIRAKTI

Sabriye Şengül, Avusturya Vienna'da düzenlenen Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2.kez dünya şampiyonu oldu. Avusturya'dan ve çeşitli Avrupa ülkesinden Sabriye Şengül'ü desteklemek isteyenler Vienna'ya akın etti. Şengül'e ilgi o kadar yoğundu ki, kalabalık salon dışına taştı.

EN BÜYÜK HEDEFİ BELLATOR'DAKİ ŞAMPİYONLUK

Sabriye Şengül elde ettiği zafer ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Ülkeme bu güzel ISKA Dünya Kick Boxing şampiyonluk kemerini kazandırıp, 2.kez Dünya şampiyonu olarak ülkeme döneceğim için çok mutluyum' ifadelerini kullanan Şengül, kendisini destekleyen herkese de teşekkür etti. Şimdiki en büyük hedefinin Bellator'da yapılacak olan şampiyonluk kemerini almak olduğunu belirtti.