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Sabriye Şengül, Trabzon'da ilk kez ringe çıkacak

Kick boksçu Sabriye Şengül, 19 Ekim'de Trabzon'da Alman şampiyon Sarah Glandien ile karşılaşacak. Şengül, "İlk kez Trabzonda halkının önünde ringe çıkacağım. Bu benim için bir ilk olacak" dedi.

18.09.2019 16:04

İki kez dünya kick boks şampiyonu olan Sabriye Şengül, 19 Ekim'de Trabzon'da bulunan Hayri Gür Kapalı Spor Salonu'nda Alman şampiyon Sarah Glandien ile karşılaşacak.

"İLK KEZ TRABZON'DA RİNGE ÇIKACAĞIM"

Bu büyük organizasyonda mücadele edecek olan dünya şampiyonu kick boksçu Sabriye Şengül, tüm Trabzon halkını ve sevenlerini maça devam etti. Türkiye'de ve dünyanın bir çok ülkesinde maçlarını çıktığını, Türkiye'yi dünyada Trabzonlu biri olarak başarıyla temsil ettiğini belirten Şengül, "İlk kez Trabzonda halkının önünde ringe çıkacağım. Bu benim için bir ilk olacak. Beni yakından tanıyan sevenlerimin önünde Trabzon'da maç yapacak olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden Sabriye Şengül, "Allah'ın izniyle bu maçımı da alıp onlara armağan etmek istiyorum. Özellikle bana her zaman destek olan İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Trabzon Büyük Şehir Belediyesi'ne, Spor İl Müdürlüğü'ne ve Ticaret Odası başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan 19 Ekim'de yapılacak etkinlikte Türk ve yabancı şampiyon sporcular da ringe çıkacak.

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Sabriye Şengül, Trabzon'da ilk kez ringe çıkacak

Sabriye Şengül, Trabzon, Spor

YORUMLAR(5)
ALİ:sabriye survıvorda bizi kanser ettin elendiğin günün sabaha kadar eğlendim
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BERNA:sabri, ye koşamıyor. . .
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BERNA:sabriye koşamıyor. . . .
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METİN:Naparsan yap be Sabri hiç ilgilendirmiyosun beni sen adam gibi rakip görmemişsin o yüzden şımardın
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XXX:Alaman çok sağlam pis döver seni Sabriyeeeee
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