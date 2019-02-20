2017 Yılında Survivor'da Yarışan Sabriye Şengül, Yarışmaya Yeniden Katılıyor

Acun Ilıcalı'nın Türk takımına katılacağını söylediği sürpriz isim belli oldu. Yarışmaya daha önce de Survivor'da yarışan Sabriye Şengül gidecek. Şengül, bu haberi Instagram hesabından duyurdu.

"TÜRK TAKIMINA SÜRPRİZ İSİM GELECEK"

Acun Ilıcalı, yayında "Zorlu bir sezondayız. Yunan takımına önemli bir takviye geliyor. Dalaka gelecek, önümüzdeki günlerde. Dünya çapında bir yarışmacı geliyor. Bizim takımımıza da sürpriz bir isim gelecek" demişti.

SABRİYE ŞENGÜL KATILACAK

Acun'un bahsettiği bu ismin daha önce de yarışan Türk Kickboksçu Sabriye Şengül olduğu ortaya çıktı. Bu haberi Instagram hesabından duyuran Şengül, 'Survivor'a gitmem benim için de sürpriz oldu. Parkurlarda elimden gelen rekabeti göstereceğim. Maçlarım için çıkınca kampa gireceğim. Merak etmeyin, sizleri seviyorum.' ifadelerini kullandı.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül 1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Spora hentbol oynayarak başladı. 2006'da ise boksa başladı. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı. 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül, ilk olarak hentbolla kariyerine başladı daha sonra kickboks'a yöneldi. Boksa başladıktan yaklaşık 6 ay sonra 54 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Sabriye Şengül, ailesinden bir süre boks yaptığını sakladı. Fakat şampiyon olduktan sonra gazetelerde haberi çıkınca ailesine söylemek zorunda kaldı. Ailesi ilk başlarda istemese bile zamanda en büyük destekçileri oldular. Boks ve Kickboks'ta 3 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Sabriye Şengül'ün K1 Dünya Karması ve Uluslararası boks şampiyonluğu bulunmaktadır. Tv8'de yayınlanan sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstelendiği Survivor 2017 yarışmacılarındandır.