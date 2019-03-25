Sabuna Can Verip Ekonomilerine Katkı Sağlıyorlar

Sakarya'da Karasu Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde (KARGEM) sabun yapımını öğrenen kadınlar, ürettikleri sabunları satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Karasu Belediyesince 8 yıl önce hayata geçirilen kursa katılan kadın kursiyerler, eğitmenlerinin desteğiyle gül, elma, armut, çilek, üzüm, erik, kayısı, muz, havuç, kiraz, limon, şeftali ve çiçek şeklinde kokulu sabun üretiyor.

Boş vakitlerini de değerlendiren kursiyerler, binbir zahmetle ürettikleri kokulu sabunları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Karasu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatma Püskül Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplamda 100 öğrencisi bulunan KARGEM kurslarının sipariş atölyesi gibi çalıştığını, ev hanımlarına ek kaynak oluşturduğunu anlattı.

Kursiyerlerin sabun üretimini öğrendiğini aktaran Tatlı, "Hocalarımızın nezaretinde, kursiyerler tarafından rendeleme, yoğurma ve şekillendirme yöntemiyle evlerimizde güzel koku veren, görüntüsü güzel olan çiçek ve meyve şeklinde sabunlar üretiliyor. Öğrencilerimiz ve hocalarımız sabuna adeta can veriyorlar." diye konuştu.

Bitkisel sabun üreticisi The Soap Factory şirketinin CEO'su Hacer Aydın da, el yapımı doğal sabunları, sağlık ve ekonomik yönden değerlendirdi. El yapımı doğal sabunların insan sağlığı için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Aydın, el yapımı sabunlar aynı zamanda istihdam olanaklarını genişleterek ülke ekonomisi için pozitif değer oluşturduğunun altını çizdi.