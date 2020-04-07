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Sabuncubeli Tüneli'nde trafik normale döndü

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, geçen günlerde kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu İzmir Sabuncubeli Tüneli'nde, trafik bugün itibariyle normal seyrine döndü.

07.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:14
Sabuncubeli Tüneli'nde trafik normale döndü
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, geçen günlerde kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu İzmir Sabuncubeli Tüneli'nde, trafik bugün itibariyle normal seyrine döndü.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ve 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ı kapsayan giriş-çıkış yasakları sebebiyle geçtiğimiz günlerde metrelerce araç kuyruğu olan İzmir'in Manisa'ya geçiş noktalarından Sabuncubeli Tüneli'nde, trafiğin akışı normale döndü. Özellikle dün kilometrelerce araç kuyruğu oluşan bölgede trafik bugün olağan akışında seyretti. Trafiğin azalmasında vatandaşlara yapılan uyarıların dikkate alındığı belirtildi. Tünel girişinde görev yapan polis ve jandarma ekipleri, kentten çıkış yapmak isteyen vatandaşların izin belgelerini kontrol ederken, izni bulunmayan vatandaşlar çıkış yapamadı. İzin belgelerini kontrol eden ekipler, bunun yanı sıra sürücüleri yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirdi.


- İzmir

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, İzmir, Güncel
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