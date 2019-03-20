Sabuncubeli Tüneli, Tır Yangını Nedeniyle Tek Yönlü Trafiğe Kapatıldı

Kaynak: AA

İzmir-Manisa kara yolundaki Sabuncubeli Tüneli, bir tırda çıkan yangın nedeniyle tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden İzmir Limanı'na cıvata taşıyan Murat Genç'in (50) kullandığı 34 VN 1454 plakalı tırın çekici bölümünde, Sabuncubeli Tüneli'nde ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.Araçtan inen sürücü Genç, durumu itfaiyeye bildirdi.Yangın nedeniyle tünelin Manisa-İzmir istikameti araç trafiğine kapatıldı. Araçlar, eski yola yönlendirildi.Yanan çekici, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Sürücü Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tünele girerken hiçbir sıkıntı yoktu. Patlamayı duyunca diğer sürücüleri tehlikeye atmamak için hemen sağa çektim. Ondan sonra zaten tırın sürücü bölümü tamamen alev aldı." dedi.Araçtan sadece cep telefonunu alabildiğini dile getiren Genç, "Daha sonra zaten tünel hoparlörlerinden 'sürücü hemen araçtan uzaklaş' diye anons yapıldı. Ben de araçtan uzaklaştım. Ardından itfaiye ve sağlık ekipleri geldi, olaya müdahale etti." diye konuştu.Tırın tünelden çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.