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Sabuncubeli Tünelleri'nde seyir halindeki otomobil yandı

Manisa ile İzmir arasındaki ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri'nde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

19.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:00
Sabuncubeli Tünelleri'nde seyir halindeki otomobil yandı
Manisa ile İzmir arasındaki ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri'nde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla'dan Balıkesir'e giden M.S'nin (24) kullandığı 20 F 1574 plakalı otomobil, Sabuncubeli Tünelleri'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Tünelden çıkar çıkmaz otomobilini yol kenarında güvenli bir yere çeken sürücü M.S, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle Sabuncubeli Tünelleri'nin İzmir-Manisa yönünde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

Etiketler : İtfaiye, Manisa, Güncel

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