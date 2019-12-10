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Sabundan metrelik tespih

Adana'da bir sabuncu ve tespih ustası, 8 çeşit sabundan 1 metrelik tespih yaptı.

10.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:31Sabundan metrelik tespih
'da bir sabuncu ve tespih ustası, 8 çeşit sabundan 1 metrelik tespih yaptı. Süs olarak yapılan tespih için sabuncu Hıdır Tunç, "Yapımı 10 gün sürüyor. İlerleyen günlerde küçüklerini de yapıp satışa sunacağız" dedi.

ilçesindeki Tespihçiler Çarşısı'nda sabunculuk yapan Hıdır Tunç, sabundan tespih yapmak istedi. Tespih sevdası nedeniyle böyle bir girişimde bulunan Tunç, tespih ustası Ahmet Ünverdiyle anlaştı ve çalışmalara başladı. 2 kişi, 10 gün boyunca bıttım, salyangoz, lavanta, eşek sütlü, kükürt, beyaz badem, ardıç katranı ve sarımsak özlü sabunları bıçak ve iğne yardımıyla tespih tanelerini yapıp ipe dizdi.

İmamesiyle birlikte 1 metre gelen tespih Tunç'in iş yerinde sergileniyor. Bazı Adanalılar ise sosyal medyadan tespihi görüp fotoğraf çekilmek için dükkana geliyor.

"Daha küçüğünü yapacağız"

Tespihin yapımı hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hıdır Tunç, "Biz sabun işi yapıyoruz. Ahmet kardeşime danıştım, böyle bir tespih yapsak dedim. Kararlaştırıp yaptık. Çok beğeni de gördü. Gelip fotoğraf çekmeye başladı insanlar. Kimileri eline alıp çekiyor. Yapımı 10 gün sürerken ağırlığı 1 buçuk kilogram civarında. Fazla bir maliyeti yok. İsteyen müşterilere de süs olması için yapabiliyoruz. Daha küçüğünü ilerleyen günlerde yapıp satacağız" diye konuştu.

Tespih ustası Ahmet Ünverdi de, sabundan tespih yapmanın zor olduğunu belirterek, "Her türlü malzemeden tespih yapıyorum. Sabundan tespih yapma fikri ilginç geldi. Malzeme yumuşak olduğu için 10 gün sürdü. Sadece bıçakla yontarak yapıyoruz. Tamamen el işçiliği. Su değmemesi lazım. Sadece süs amaçlı yaptık" ifadelerini kullandı. - ADANA

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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