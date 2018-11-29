Saç Boyasının Açtığı Alerji Nedeniyle Ölümden Döndü

Fransız öğrenci, bir süpermarketten aldığı saç boyasının yol açtığı alerji yüzünden yüzünün ne hale geldiğini gösterdi.

Le Parisien'in haberine göre, 19 yaşındaki Estelle, saç boyasını kullanmadan önce alerji testini yaptı ama test sonuçlarının 30 dakika değil 2 gün beklenmesi gerektiğine dikkat etmedi.

Estelle, "Bir aptallık yaptım ve diğerleri uyarmak istiyorum: Benim gibi yapmayın" diye kaydetti.

DURUMU HASTANEYE YATIRILDIKTAN SONRA DÜZELDİ

Genç kız, hastaneye geldiğinde başının çevresi 56'dan 63 santime ulaşmıştı. Hastanede ilaç verilen ve eve gönderilen kadının alerjisi daha da gelişti, dili şişti ve Estelle boğulmaya başladı. Öğrencinin durumu ancak hastaneye yatırıldıktan sonra düzelmeye başladı.

"AZ KALSIN ÖLÜYORDUM"

Estelle, taburcu olduktan sonra saç boyasının yol açtığı halinin fotoğrafını yayınlayarak, "Az kalsın ölüyordum ve benzer durumun başkanın başına gelmesini istemiyorum" diye yazdı.