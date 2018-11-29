29 Kasım 2018, 08:24
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Saç Boyasının Açtığı Alerji Nedeniyle Ölümden Döndü

Fransız öğrenci, bir süpermarketten aldığı saç boyasının yol açtığı alerji nedeniyle ölümden döndü. Durumu hastaneye kaldırıldıktan sonra düzelen öğrenci, "Az kalsın ölüyordum." dedi.

Fransız öğrenci, bir süpermarketten aldığı saç boyasının yol açtığı alerji yüzünden yüzünün ne hale geldiğini gösterdi.

Le Parisien'in haberine göre, 19 yaşındaki Estelle, saç boyasını kullanmadan önce alerji testini yaptı ama test sonuçlarının 30 dakika değil 2 gün beklenmesi gerektiğine dikkat etmedi.

Estelle, "Bir aptallık yaptım ve diğerleri uyarmak istiyorum: Benim gibi yapmayın" diye kaydetti.

DURUMU HASTANEYE YATIRILDIKTAN SONRA DÜZELDİ

Genç kız, hastaneye geldiğinde başının çevresi 56'dan 63 santime ulaşmıştı. Hastanede ilaç verilen ve eve gönderilen kadının alerjisi daha da gelişti, dili şişti ve Estelle boğulmaya başladı. Öğrencinin durumu ancak hastaneye yatırıldıktan sonra düzelmeye başladı.

"AZ KALSIN ÖLÜYORDUM"

Estelle, taburcu olduktan sonra saç boyasının yol açtığı halinin fotoğrafını yayınlayarak, "Az kalsın ölüyordum ve benzer durumun başkanın başına gelmesini istemiyorum" diye yazdı.

Estelle
29 Kasım 2018 Perşembe 08:24



YORUMLAR (10)
YANIYORUM: fransız bi kadınla beraber olmak istiyorum. sabahlar olmasın istiyorumm. . ah ah. .
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MSTF: Saç boyasının içindeki alerjiye sebep olan madde geçici dövme boyasındada var ve benimde o maddeye alerjim var ama nedense kolum şişmiyor yara olup oyuluyor.
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MSTF: Dudağı burnu neden şişmemiş. Kafa kazan olmuş ama gözler hala açık.
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ADSIZ: ALLAH YARDIMCISI OLSUN. BİZE AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN DEĞİL DİYEN ÜLKELERE BU MADDELER Mİ UYGUN DEMELİYİZ.
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IYARTOLARIN ZORRRO: aa niye öyle diyosun bu renk seni açmış ama
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