Girişimsel Radyoloji Uzmanı Rengin Türkgüler, sağlıklı saçlara sahip olmanın en kalıcı yöntemleri arasında gösterilen saç mezoterapisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Saç dökülmesinin tedavisi mümkün mü?
Gün içerisinde 40 ila 80 tel saç dökülmesi normal bir durumdur. Dökülen saçların yerine yenisi çıkar ve bu şekilde saçlar yenilenmiş olur. Ancak her dökülen saçın yerine yenisi çıkmayabilir. Bu ve bunun gibi nedenler ileride kellik probleminin yaşanmasına yol açabilmektedir.
Saç dökülmesi kadın erkek herkesin yaşadığı bir problemdir. Stres, sağlıksız ve dengesiz beslenme, hormonal değişiklik gibi birçok etken sağlıksız ve güçsüz saçlara neden olabilir. Mezoterapi, saç dökülmesini durduran bir yöntemdir. Mezoterapi uygulamasından sonra kişiler sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olabilmektedirler. Bu yöntem sayesinde yalnızca saç değil saç derisi de beslenmektedir.
Mezoterapi saç dökülmelerinde en sık kullanılan yöntemlerdendir. Bu yöntem sorunlu bölgeye enjekte edilen doğrudan ilaç desteği ile uygulanmaktadır. Mezoterapi yöntemi uygulanırken saç derisine enjekte edilen ilaçlar düşük doz olarak ayarlanmalıdır. Bu yöntem ağızdan alınan ilaçlardan daha etkili bir yöntem olur ve daha hızlı bir şekilde sonuç göstermektedir. Mezoterapi yöntemi bölgesel olarak uygulanmalı ve uzman hekimler tarafından yapılmalıdır.
Saç mezoterapisi sonrası dikkat edilmesi gerekenler
Saç mezoterapisi uygulandıktan sonra saçın dış etkenlerden korunması gerekmektedir. Aynı zamanda uygulama yapıldıktan hemen sonra duş alınmaması ve ertesi akşama kadar beklenmesi önemli bir noktadır. Belirli bir süre sıcak su ile saçın yıkanmaması da dikkat edilmesi gereken noktalardandır.
Kimlere uygulanır?
•Herhangi bir hastalığa bağlı olarak saç dökülmesi yaşayanlar,
•Diyet sonucu saç dökülmesi yaşayanlar,
•Saç uzamasında sorun yaşayanlar,
• Genetik
olarak saç dökülmesi sorunu yaşayanlar,
•Boya, fön gibi işlemlerden sonra yıpranan saçları olanlar
•Sönük ve bakımsız saçlara sahip olanlar saç mezoterapisi işlemini yaptırabilir
Girişimsel Radyoloji Uzmanı Rengin Türkgüler
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:50