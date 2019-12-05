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Saç ekiminde doğru zamana dikkat

Saç Ekimi uzmanı Lale Keskin, saç ekiminde doğru zamanın çok önemli olduğunu söyledi.

05.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:58Saç ekiminde doğru zamana dikkat
Saç Ekimi uzmanı Lale , saç ekiminde doğru zamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Hastalardan gelen en yoğun sorulardan bir tanesinin de saç ekimi operasyonunun ne zaman yapılmasının daha uygun olduğunu dile getiren Saç Ekimi uzmanı Lale Keskin, "Erkeklerde saç dökülmesi 18 yaşından başlayıp 45'li yaşlara kadar devam etmektedir. Çevresel faktörlere bağlı olmayan yani genetik saç dökülmesi yaşayan hastalarımızda saç ekiminin zamanlamasıyla alakalı iyi bir planlama yapmak gerekir. Saç dökülmesi yaşayan genç hastalarımız için özellikle saç dökülmesinin şiddetine göre bir çözüm geliştirmeyi daha uygun görüyoruz. Burada hastanın saç dökülmesinin devam edip etmediği en önemli durumlardan biri. Hastalarımıza mutlaka saç dökülmesi devam ediyorsa ilerleyen zamanlarda ikinci bir seansa ihtiyaç duyabileceği belirtilir. Saç dökülmesi devam eden hastalarımıza mutlaka operasyondan sonra prp tedavisi veya kullanabileceği uygun bakım setlerini öneriyoruz. Burada gerekirse hastanın uygunluk durumuna göre traşsız veya dhi ekimler de yapılabilmekte. Hastalarımızın saç dökülmesiyle alakalı psikolojik durumu da keza operasyonun zamanlaması için oldukça önemli bir durum" diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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