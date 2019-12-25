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Sacir "Ligde altın gibi parlayın" dedi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'a Kulüp Asbaşkanı Ekonomist Eren Akgül'ün girişimleri ile iş adamı Cevni Sacir "3. ligde altın gibi parlayın" diyerek 30 adet Cumhuriyet Altınını kulübe bağışladı.

25.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:59 Sacir
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'a Kulüp Asbaşkanı Ekonomist Eren Akgül'ün girişimleri ile iş adamı Cevni Sacir "3. ligde altın gibi parlayın" diyerek 30 adet Cumhuriyet Altınını kulübe bağışladı.

Düzcespor devre arasının girmesi ile birlikte bir yandan transfer görüşmelerini sürdürürken diğer yandan da yaptığı sponsorluk sözleşmeleri ile takımın ekonomisini toparlıyor. Düzcespor'un As Başkanı ödüllü Ekonomist Eren Akgül'ün girişimleri sonucunda geçtiğimiz hafta iki ayrı firma ile 440 Bin TL'lik sponsorluk anlaşması yapılmıştı. Akgül İstanbul'da Düzcespor için girişimlerini sürdürüyor. İntermetall Kıymetli Madenler A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Cevni Sacir ile görüşen As Başkan Akgül ikili ilişkileri sayesinde kulübe 30 adet Cumhuriyet altını kazandırdı.

Bağışta bulunan işadamı Cevni Sacir; "Düzcespor'u İstanbul'dan takip ediyorum. Yeni yönetimde çok kıymetli ağabeylerim ve kardeşlerim bulunuyor. 30 adet Cumhuriyet altınını da kulübümüze bağışlamak istedim. Düzcespor'un 3. ligde altın gibi parlayacağından şüphem yok" dedi. - DÜZCE

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: İHA

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